人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第124話「突入！エクスプローラーズ本部」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】こいつらも登場するの！？公開された『ポケモン』場面カット23日放送の第124話は、六英雄がエクスプローラーズ本部に囚われていることを掴んだリコたち。アメジオも加わり、六英雄奪還作戦を開始！無事本部に侵入し、作戦は順調に進んでいる