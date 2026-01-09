元AKB48でタレントの福留光帆(22)が8日深夜放送のテレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。グループ在籍時代のプロフィールで嘘をついていたことを告白した。この日の放送は「ガールズグループの人気メンバーが悲しい川柳に乗せて、当時言えなかったことを発表！」とし、人気アイドルグループの元メンバーが集結。福留は「私はアイドルになりたくてアイドルになったので、アイドルアイドルしたかった」とし、「