コメの平均価格が再び過去最高を更新しました。農林水産省によりますと、今月4日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4416円となり、過去最高値を更新しました。4000円台は18週連続で、年が明けても「コメの高止まり」に終わりが見えない状況です。ただ、生産現場などからは、コメの在庫水準の高まりなどを背景に、価格が下落するとの見方が強まっています。今後はいつ、どのタイミングで値下が