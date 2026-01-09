梅田芸術劇場は９日、ミュージカル「バーレスク」の公演を中止すると公式サイトで発表した。公式サイトでは「日本版公演の上演権を取得し、実現に向けて入念に制作における準備を進めてまいりました。しかしながら、誠に遺憾ではございますが、本公演の実施を断念せざるを得ない状況となりました」と説明。「本公演を心待ちにしてくださっていたお客様には、このようなご報告となりましたこと、心より深くお詫び申し上げます。