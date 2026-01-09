輝かしいキャリアに幕を閉じた日本プロレス界のレジェンドへ、海外からも続々と労いのメッセージが届けられている。世界の第一線で活躍する日本人女子レスラーの1人は、貴重な写真とストレートな表現で感謝を述べた。【画像】直球メッセージと“若かりし頃”の貴重な2ショット日本時間1月4日に現役を引退した棚橋弘至に対し、日本人女子レスラーのカイリ・セインが自身のSNSで感謝の思いをつづっている。カイリは自身のXを更新