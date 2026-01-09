千葉県鴨川市で計画が進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）に関し、県は9日、事業者に対する国の再生可能エネルギー固定価格買い取り制度（FIT）の認定が失効していたと発表した。経済産業省によると、事業者の延長手続きに不備があった。FITは発電した電力を、市場価格より高く一定期間買い取る制度で、事業計画への影響は避けられない見通しだ。事業者は「AS鴨川ソーラーパワー合同会社」。県は計画継続の意思を確認し、