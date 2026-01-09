テレビ朝日ビッグスポーツ賞の表彰式が9日、都内のホテルで行われ、同局のAIキャラクター「AIゴールド」が6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会での日本代表の優勝確率を5％とはじき出した。前回覇者アルゼンチン15％。過去最多5度の優勝を誇るブラジル14％で「どんな強豪国でも世界の頂点への道のりは遠い。日本の優勝確率5％は積み上げてきた力が世界に認められている証。すべてがかみ合った瞬間、その5％が現実に変わります」