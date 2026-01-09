ロシア当局は大統領公邸への攻撃に対する報復として、新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を使った大規模攻撃を行ったと発表しました。ロシア国防省は、ウクライナにあるドローンの製造工場やエネルギーのインフラに対して、8日深夜に「長距離兵器による大規模攻撃をおこなった」と9日発表しました。攻撃には「オレシュニク」が含まれ、2025年12月29日にウクライナ軍が行ったとするロシア大統領公邸に対する攻撃への報復だとし