スチームクリームからミモザシリーズが2026年1月7日（水）に季節限定で登場となる。■春のゆらぎ肌を包み込むミモザの香り春の訪れを予感させるミモザの香りをまとった限定アイテム2種がラインアップ。季節の変わり目や花粉の時期など、ゆらぎやすい肌にも寄り添う処方設計。蒸気でつくった顔・からだ用保湿クリームは、ふんわり軽やかな使い心地で、乾燥しがちな肌をやさしく包み込む存在。天然ミモザ由来のフレッシュな香りが広