長崎市の大型商業施設、アミュプラザ長崎の入館者数が3億人を突破しました。 セレモニーが行われ、3億人目の入館者に記念品が贈られました。 3億人目の入館者となったのは、長崎市の森尾 詳子さん親子です。 中野 量太社長から3万円分の商品券などが贈られました。 （森尾 詳子さん） 「新しいショップなどをいつも楽しみにしている。これからも通いたい」 （娘さん） 「いつも楽しく買い物させてもらって