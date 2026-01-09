●あす10日(土)は警報級の激しい風、午後は一時にわか雨の可能性も●あさって11日(日)は強烈寒波襲来。12日(月)の朝にかけて、積雪や路面の凍結に注意が必要●3連休は交通情報もこまめに確認しながら、安全第一の行動を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう9日(金)の穏やかな空模様から一変し、あす10日(土)からの3連休は荒れた空模様となりそうです。あす10日(土)は急速に発達する低気圧が日本海に進む予想で、この低気圧から大きく