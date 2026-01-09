今月12日の成人の日を前に、周南市に主力工場を置く総合化学メーカー「東ソー」で二十歳を祝う社内式典が開かれました（東ソー 工務第一課 岩本陽空さん）「これからは私たちも東ソー、グループ会社、並びに地域全体を支え発展させていく立場となります。ご期待に応えられるようより一層励んでまいります。」東ソー南陽事業所で開かれた二十歳を祝う社内式典には55人が参加しました。こ