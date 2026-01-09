1月10日は「110番の日」です。KRY山口放送の山田怜司アナウンサーが一日警察署長となり子どもたちに110番の大切さを伝えました。山田アナウンサーは下松警察署の藤井署長から一日警察署長の委嘱状を受け取りました。最初の任務は、警察署員の「通常点検」です。これは装備の点検を行うとともに、規律を保ち士気を高めるものです。（山田署長 訓示）「110番は私たちの生活のすぐそばにある、命を守る番号だと思っていま