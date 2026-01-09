長島町のブリや出水市の大将季など、北薩摩のグルメを集めたフェアが鹿児島市のホテルで今月13日から行われます。企画をしたのは、航空会社の全日空――。そのワケは？鹿児島市の城山ホテル鹿児島でまもなく始まる「北薩摩フェア」。長島町の鰤王のサラダや、さつま町の福永牛、阿久根市のエビや出水市の大将季など北薩摩の食を使った料理が並びます。フェアに先立ち、この日は試食会が行われ塩田知事も訪れました。