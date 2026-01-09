見附市の約660世帯で断水が発生し、公民館などに給水所が設けられています。見附市によりますと、9日午後7時の時点で復旧のめどは立っていないということです。 見附市によりますと、8日午後8時ごろから上北谷地区を中心とした約660世帯で断水が発生しています。配水地から水をくみ上げるポンプの制御盤が故障したことが原因で、9日午後7時の時点で復旧のめどは立っていません。 見附市は、8日夜から断水した地域の公民館7カ