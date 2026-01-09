みなさんの今年の目標はなんでしょうか？山口県宇部市の小学校ではきょうことしの目標をしたためる書き初めが行われました。宇部市の万倉小学校の全校児童29人が書き初めに挑戦しました。1、2年生は鉛筆を使って、3年生以上は筆をとり自分で決めたことしの目標4文字をしたためました。心静かに丁寧に書くと字が上手になるといわれていて、1年の願いや抱負、それに成長を書に封じます。正月の定番曲として知られる「春の海」をBGMに