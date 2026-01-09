大阪市内の多くの小学校では１月９日、始業式が行われ、３学期がスタートしました。元気いっぱいにあいさつする子どもたち。天王寺区にある味原小学校では９日から３学期です。講堂では始業式が行われ、約３００人の児童らが校歌を歌ったり校長先生の話に耳を傾けたりしていました。３週間ぶりに登校した子どもたち。どんな冬休みを過ごしたのでしょうか。（小学３年生）「巨大かるた大会に出ました。決勝戦で負けたけど楽