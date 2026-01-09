全国高校サッカー選手権大会は10日、神村学園と尚志（福島代表）の準決勝が行われます。神村学園の選手権の最高成績はこれまでベスト4。悲願の決勝進出に向け、調整を行いました。（記者）「正月の空が広がっている千葉県です。こちらで神村イレブンが調整しています。いつも通りのリラックスした表情です」全国高校サッカー選手権大会で毎試合4点以上を挙げ、3年ぶりのベスト4に進出した神村学園。準々決勝の後は