県知事選挙の投開票まで、残り1か月を切りました。 22日の告示を前に、長崎市で候補者のポスター掲示板の設置が始まりました。 長崎市の宝町公園では9日、市選挙管理委員会の職員の立ち合いのもと、委託業者が県知事選挙のポスター掲示板を設置しました。 市選管は、道路沿いや公民館など748か所に掲示板を設ける予定で、前回の知事選より149か所減っています。 若年層の投票率の低迷も課題と