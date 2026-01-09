2026年3月の石川県知事選挙で再選を目指す現職の馳浩氏が9日、2期目に向けた政策を打ち出しました。引き続き「幸福度日本一の石川」を目指すとしています。金沢市内で9日、政策発表会見を開いた現職の馳氏は、地震・豪雨からの復興や子ども、若者への教育支援、都ホテル跡地の再開発推進など1期目の実績をアピールしました。2期目に向けて「復興と挑戦」をテーマに掲げ、被災した市町の職員不足を解消するため「市町事務移譲協議会