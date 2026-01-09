人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）今日はうまく事が運ばない日に……。でも前向きに行動しよう。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）どうでもいいことでイライラするかも。さまざまな角度で考えてみて。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）親友に反発を