大阪市内で火事が相次ぎ、観光エリアの通天閣周辺は一時、騒然としました。午前１０時４０分ごろ、大阪・浪速区にある通天閣近くの商店街で火事がありました。警察などによりますと、火は約７時間半後に消し止められましたが、３階建ての精肉販売店約８０平方メートルが焼けました。火元となった２階の作業場にいた従業員が「鍋で牛脂を作っていて、少し離れていた間に火が出た」と話しているということです。逃げ遅れな