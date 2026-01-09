10日(土)以降、低気圧が発達しながら日本海を進み、週明けにかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては上空の寒気もかなり強く、日本海側の地域では大雪のおそれがあります。11日午前9時の予想天気図です。低気圧は発達し北海道付近に進み、日本付近は強い冬型の気圧配置になる見込みです。12日には、低気圧はオホーツク海に抜けそうですが、東北の日本海側や北海道の西の海上では等圧線の間隔が小