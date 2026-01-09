熊本市の開新高校で9日、土木建築科の生徒を対象とした講演会が開かれました。 講演会は、生徒たちがこれからのコース選択や就職先について考えてほしいと開かれました。県内外の土木や建築の業界で働いている会社の代表3人が、土木建築科の1年生と2年生約120人を前に働くうえで大切な事や、どういった人が社会で求められるのか、そして、何事もしっかりと準備をする事の大事さを話しました。開新高校では、今後も外部講