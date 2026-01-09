通行人などを店に誘う、いわゆる「客引き」について、熊本市の中心市街地ではコロナ禍前の水準にまで再び増えているとして、市が注意を呼びかけています。 【写真を見る】「客引き」また増加傾向熊本市が警戒2019年に条例施行でいったんは減るも… カラオケや居酒屋などへ客として誘うため、通行人の前に立ちふさがったり、付きまとったりする行為を問題視した熊本市は、2019年に客引き行為を禁止する条例を施行しました。