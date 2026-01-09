特殊詐欺の被害金を資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、警視庁などは９日、住所不詳、無職樋口拓也被告（３８）ら男２人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕し、新たに男４人を同法違反容疑で逮捕したと発表した。逮捕は７日。同庁は、樋口被告らのグループが２０２３年以降、特殊詐欺の被害金など４１億５０００万円以上を暗号資産に交換して資金洗浄していたとみている。新たに逮捕されたのは東京都