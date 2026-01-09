10日からの3連休を前に激安アウトレット店は早くも大量の紙袋を抱える買い物客でにぎわっていました。「イット！」が9日に向かったのは、千葉県にある「三井アウトレットパーク木更津」。東京ドーム約5個分の広い敷地に、約300店舗が入る巨大施設で現在、冬物や生活雑貨などが最大80％オフとなる大セールの真っただ中です。贅沢をしたお正月も明け、この3連休はなるべく節約したい買い物客が次々とお買い得品に手を伸ばしていまし