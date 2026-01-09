元乃木坂46の深川麻衣（34）と伊藤万理華（29）が9日、都内で映画「架空の犬と嘘をつく猫」（森ガキ侑大監督）初日舞台あいさつに登壇した。寺地はるな氏による同名小説が原作で、“不都合な真実”から目をそらして暮らす家族の約30年にわたる物語。主人公・羽猫山吹を高杉真宙（29）、伊藤は山吹の幼なじみで恋人となる佐藤頼、深川は山吹の初恋の相手・遠山を演じた。年明けのイベントとあって、キャスト陣は新年の抱負について