【漫画】本編を読むSNSや動画配信が日常の風景となった昨今、私たちは「これって本当に正しいの？」と問いたくなる瞬間にたびたび直面する。『子どもをネットにさらすのは罪ですか？』（まきりえこ/KADOKAWA）は、その問いを真っ正面から描いたセミフィクションのコミックエッセイだ。主人公は、パートで働きながら夫との将来に迷いを抱える主婦・山田あずさ。生活の窮屈さや夫婦関係の不和、ママ友からの軽い扱いなど、現代の