■危機感をあらわにするメルツ首相複数のメディアが報じたところによると、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相は連立政権を組む3つの政党に所属する連邦議会（下院）議員に宛てた年頭の書簡の中で、いくつかの産業が“瀕死（sehr kritisch）”の状態にあるとの危機感をあらわにし、ドイツ経済の活性化に向けて連立与党が一丸となって取り組むよう要請をしたとのことだ。写真＝John MACDOUGALL／AFP／時事通信フォト2026年1月7日、ベ