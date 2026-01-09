自分の空間を好きなもので集めて、気分が上がる空間にしたい！ そこで今回は、おしゃれガール3人に「宝物を集めたわたしのお部屋と過ごし方」を教えてもらいました。好きなものに囲まれると安心するしインテリアがおしゃれなら、心も満たされるはず♡宝物を集めたわたしのお部屋好きなものに囲まれると安心するしインテリアがおしゃれなら、心も満たされるはず♡ そんな自宅での過ごし方をご紹介。Check! 祖父母の