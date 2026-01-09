スバッロという名をご存じだろうか。個人的には、ジュネーヴで開かれていたジュネーヴショーの常連で、特異な車を作るコーチビルダー的な認識で、長い間いた。もっとも、それ以前の1970年代中盤には、日本にも導入されたスバッロ328があり、その名は知ってはいた。【画像】極端なウェッジシェイプの形状がユニークな、空力を追求したスバッロ・チャレンジ（写真9点）スバッロは、ランチェスコ・ゼフェリーノ・スバッロというイタリ