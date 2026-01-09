ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）が９日、都内のホテルで開かれた新人選手研修会に出席した。午前は野球殿堂博物館を見学、午後は侍ジャパンで投手コーチを務める能見篤史氏の講義を受けた。青学大で同期の中日ドラフト１位・中西聖輝とは約１か月ぶりに会い「お互い負けず嫌い。勝ち負けの中でより一層悔しさが出ると思う」と勝負を待ち望んでいる様子だった。