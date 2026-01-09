第５９回テレビ朝日ビッグスポーツ賞の表彰式が９日、都内で開催され、４日の東京ドーム大会で２６年間の現役生活に終止符を打った新日本プロレスの棚橋弘至社長（４９）が、テレビ朝日スポーツ放送特別賞を受賞。「引退のタイミングでこの賞をいただけて、本当にうれしいです」と笑顔を見せ「もう試合がないんだって。緊張感が朝起きてないことが、うれしいようなちょっと寂しいような気持ちです」と現在の心境を明かした。棚