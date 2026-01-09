【新華社池州1月9日】中国安徽省池州市の九華山風景区でこのほど、今年初めての雪が降った。連なる山々は雪で覆われ、木々に付着した雪と氷がきらきらと輝き、壮麗な絵巻のような景色を織り成している。（饒治国、熊永満）