小泉進次郎防衛相は9日、防衛装備品移転に肯定的な内容となった内閣府世論調査に関し「結果も受け止めつつ、防衛装備移転三原則の運用指針見直しを早期に実現すべく、関係省庁と検討を進める」と強調した。宮崎県で記者団に答えた。