元「BiSH」でタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が9日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、MCのフリーアナウンサー垣花正から改名を勧められる場面があった。番組では、ハシヤスメが今後、芸能界で生き延びていくために必要なキャラについて出演者と考察。過去には迷走キャラ、嫌われキャラなどがあったと紹介された。姓名判断など占いが趣味の垣花は、ハシヤスメの芸名を占った。「（名