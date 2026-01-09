気象庁によりますと午後6時56分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、鹿角市となっています。震源地は秋田県内陸北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。