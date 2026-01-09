私はカナ。夫のダイスケと実家の近くの賃貸マンションで2人暮らしをしています。子どもはおらず、夫婦ともに仕事で毎日忙しく飛び回っています。同じ市内には弟ショウや妻のアサミさん、その息子のヒロくんも住んでいます。しかしショウが新居を建てると、実家の両親はなぜか同居できると勘違いして、自宅を売却する手続きを進めてしまいました。焦った私が両親のことをお願いすると、アサミさんは「カナさんが同居してあげたら」