福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 令和8年福岡市消防出初式 福岡市の消防職員、消防団員が市民の安全・安心を守る決意を新たにする出初式。午前の部は消防職員、消防団員らの行進、消防伝統技術の披露や消防音楽隊の演奏など。午後の部は、消防車両への試乗体験やドゲンジャーズと防災クイズに挑戦する企画など。キッチンカーの出店も