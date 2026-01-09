1979年の大崎事件で裁判のやり直しを求め8日、5回目の再審請求を行った原口アヤ子さん(98)。9日は、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉・ひで子さんが原口さんと面会しました。(袴田巌さんの姉・ひで子さん)「アヤ子さん袴田です。わかる？袴田ですよ。会いに来た」原口アヤ子さん(98)。1979年に大崎町で義理の弟を殺害した罪などで服役したものの、無実を訴え、裁判のやり直し、再審を求め