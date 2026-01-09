人気ラーメン店「麺屋剛」の運営会社が破産に向けた手続きを進めるなど、物価高の影響は県内の企業にも広がっています。去年1年間に倒産した企業の数が、リーマンショック以降、最も多い 92件に上ることがわかりました。民間の調査会社、東京商工リサーチは9日、県内の企業の倒産状況について発表しました。（東京商工リサーチ鹿児島支店・勢越淳一支店長）「2008年以降で最多を更新。鹿児島県企業倒