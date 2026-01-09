1月10日からの3連休は冬の嵐がやってきます。高波や暴風に注意・警戒が必要なほか、連休最終日の12日は平地でも大雪となるところがある見込みで、新潟地方気象台は大雪による交通の乱れに注意・警戒を呼びかけています。 8日からの大雪のピークは過ぎ、青空が広がった9日朝の新潟県妙高市関山。午前6時までの24時間に49cmの雪が降ったため、朝から除雪作業に追われる人の姿が見られました。【住民】「（8日）一日で朝30cm、