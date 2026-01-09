新潟県見附市の上北谷地区を中心とした広い範囲で1月8日夜から断水が発生し、約660世帯に影響が出ています。市は水道設備のポンプの故障が原因としていますが、復旧の見通しは示されていません。 見附市上北谷地区を中心に1月8日午後8時ごろに発生した断水。配水池に水をくみ上げるポンプの故障が原因で約660世帯に影響が出ています。【記者リポート】「こちらの公民館には飲料水の給水タンクが設置されているほか、ペット