埼玉県新座市のアパートの一室から遺体が見つかった事件で、遺体は行方が分からなくなっていた川越市の51歳の女性だと判明しました。山口新容疑者（53）は新座市の自宅アパートに遺体を遺棄した死体遺棄の疑いがもたれています。遺体は浴槽内で見つかっていて、その後の捜査で遺体は川越市に住む会社員の山本早苗さん（51）だったことがわかりました。山本さんは1月6日、山口容疑者に自宅から車で連れ去られたとみられていて、7日