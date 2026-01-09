ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」公式Ｘは９日、１月放送の本編映像を一部紹介。松野家に驚きの瞬間が訪れたことが明らかになった。９日の放送では、トキ（高石あかり）が、敢えて話さなかった家族の問題について、本当の事を話してくれないと不信感を募らせたヘブン。だがトキが全てをぶちまけたことで逆に絆が強まり、錦織、雨清水家も含め、家族になった瞬間が描かれた。次週からは新婚生活が始まることになるが、公式Ｘ