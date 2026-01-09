1月に人吉市観光PR大使に就任した市出身の俳優・中原丈雄さんに9日、委嘱状が渡されました。■人吉市松岡隼人市長「人吉市の魅力を広く全国に紹介していただくため人吉市観光PR大使を委嘱します」 現在74歳の中原さんは人吉高校卒業までを人吉市で暮らし、大学進学で上京。その後、俳優として数々の舞台に上がり、映画やテレビにも多数出演しています。9日は人吉市観光PR大使第1号として松岡隼人市長から委嘱状を渡されました