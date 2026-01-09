X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が8日放送のNHK「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」で、両親や亡きメンバーたちへの思いを明かした。昨年11月、サウジアラビアの世界遺産「ヘグラ遺跡」でコンサートを開催したYOSHIKI。番組では米ロサンゼルスでのリハーサルなどコンサートの準備の様子や、本番を前にしたサウジアラビアでの姿などに密着した。コンサートの前日、地元の音楽学校の生徒に自身の音楽人生を語り、