９日午後６時５６分頃と同８時２４分頃、秋田県内陸北部を震源とする地震があり、２回とも同県鹿角市で震度４を観測した。気象庁によると、これらの地震による津波の心配はない。震源の深さはともに約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６時５６分のものが４・３、８時２４分のものが４・２と推定される。▽震度４秋田県鹿角市