ウォルト・ディズニーのロバート・アイガーCEO（左）と握手する中国の丁薛祥筆頭副首相＝9日、北京（新華社＝共同）【北京共同】米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーのロバート・アイガー最高経営責任者（CEO）は9日、北京で中国の丁薛祥筆頭副首相と会談した。新華社によると、アイガー氏は「ディズニーは中国の発展に信頼を寄せている」とし、今後も対中投資を拡大していく考えを示した。ディズニーは上海でディズニー